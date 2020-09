E’ di 325 contagiati di cui 11 morti il bilancio del coronavirus in 9 regioni d’Italia: 240 casi con 9 vittime in Lombardia; 45 casi con 2 morti in Veneto; 26 casi in Emilia-Romagna; 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia; 2 in Toscana e Liguria; uno in Alto Adige. Attesa oggi la conferma di una positività nelle Marche. L’assessore al Welfare lombardo Gallera: Una bambina contagiata? Per ora non ci risulta. La Camera darà oggi l’ok al primo decreto coronavirus, poi venerdì ne è atteso un altro in Cdm. Stasera a Montecitorio informativa urgente di Speranza. La Russia mette in guardia i propri cittadini contro i viaggi in

Italia, Corea del Sud e Iran per contenere la diffusione del coronavirus. Intanto, un 24enne di Madrid che aveva viaggiato nel Nord Italia è positivo al coronavirus, primo caso nella capitale e il settimo in Spagna. E aumentano gli stati che chiudono agli arrivi dall’Italia, l’ultimo è El Salvador. Il Regno Unito impone l’auto-isolamento per 14 giorni. In Cina altri 52 i morti, cifra più bassa in 3 settimane. A Nanchino quarantena per 94 passeggeri in arrivo dalla Corea del Sud. In questo Paese sono 170 i nuovi contagi, tra cui un militare Usa.