PALERMO – Un uomo di 62 anni di Misilmeri, Girolamo Falzetta, è morto in incidente sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo in direzione dell’aeroporto allo svincolo di Tommaso Natale. L’uomo si trovava al volante ed era in compagnia della moglie e della figlia quando avrebbe perso il controllo della vettura. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Palermo, il personale dell’Anas e due ambulanze. Per l’automobilista però non c’è stato nulla da fare. Ferite lievemente le due donne, soccorse dai sanitari del 118. In attesa dell’arrivo del medico legale i poliziotti hanno eseguito i rilievi.

