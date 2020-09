PALERMO – Il sindacato Usb “esprime grande preoccupazione per la salute degli operatori della Dussmann Service in servizio presso gli Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo”. In una nota firmata da Sandro Cardinale del coordinamento confederale e Maurizio Gebbia, delegato dei lavoratori Dussmann e indirizzata alla Direzione ospedaliera e all’assessorato regionale alla Salute si legge che “questa struttura ospedaliera, essendo tra le poche in città ad esser servita congiuntamente dai reparti di Malattie Infettive, Rianimazione e Pneumologia è il nosocomio di riferimento per il trattamento delle infezioni da nuovo coronavirus.

Pertanto si chiede la predisposizione di immediate misure di prevenzione dal contagio, di contenimento della diffusione e riduzione del rischio per i lavoratori e per le proprie famiglie”. Quindi fanno l’elenco di ciò che serve: da panni e pezze “monouso” ai detergenti disinfettanti, al lavaggio professionale delle divise da lavoro degli operatori che al momento vengono lavate a casa. “Si fa presente che da parte di questa organizzazione sindacale insieme con i lavoratori rappresentati, c’è la massima disponibilità a contribuire per superare al meglio questa emergenza – concludono – ma ciò non deve e non può prescindere dal buon senso e dalla tutela della salute dei lavoratori e delle loto famiglie. Pertanto, in mancanza di positivo, ben argomentato e solerte riscontro, si valuteranno le ulteriori opportune azioni sindacali da intraprendere”.