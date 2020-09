A Palermo Gabbani

Oggi a Palermo e domani a Siracusa Elettra Lamborghini presenta “Twerking queen – El resto es nada”,uscito in edizione speciale dopo la partecipazione della cantante al festival di Sanremo.A Palermo l’appuntamento con la Twerking Queen è da Mondadori al Forum alle 16, a Siracusa al centro commerciale Archimede alle 17,30.

Oggi a Palermo anche Francesco Gabbani. Il cantante già vincitore di Sanremo sarà alle 18 da Feltrinelli in via Cavour per firmare le copie di “Viceversa”, con pass prioritario a chi acquista il cd.