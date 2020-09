PALERMO – Due episodi nella stessa notte, in due posti non lontani fra loro. A Santa Flavia una bomba carta è stata fatta esplodere davanti alla saracinesca dell’agenzia funebre Clemente di via Consolare. Lievi i danni. Così come lievi sono quelli provocati in corso Umberto a Ficarazzi, dove un copertone è stato dato alle fiamme davanti alla tabaccheria del corso principale. In entrambi i casi lavorano i carabinieri che stanno acquisendo eventuali filmati che possano avere ripreso le scene.