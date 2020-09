Coronavirus, Speranza:

"Si guarisce rapidamente e spontaneamente nell'80 per cento dei casi".

“L’evoluzione non si presta a facili previsioni, a questa incertezza però si contrappone la certezza che il coronavirus comporta sintomi lievi, dal paragone con le altre epidemia è evidente. Dal coronavirus si guarisce, il tasso di mortalità è legato in gran parte a situazioni pre esistenti in pazienti anziani”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella sua informativa al Senato sul coronavirus.

Dal Coronavirus, ha spiegato Speranza, “si guarisce rapidamente e spontaneamente nell’80% dei casi, nel 15% dopo regolari cure sanitarie, solo il 5% ha problemi molto gravi e il tasso di letalità è poco sopra il 2%. Perché ci preoccupiamo tanto? Perché a un basso tasso di letalità corrisponde un tasso significativo di contagio”. Il ministro ha poi spiegato che in assenza di specifici medicinali e vaccini l’isolamento è la misura più efficace. (ANSA)