PALERMO – Botta e risposta in Forza Italia Sicilia. Stefania Prestigiacomo, parlamentare siracusana degli azzurri, sostiene che abbia ragione il leader di Cantiere popolare Saverio Romano “quando dice – è il pensiero dell’esponente di FI – che il centrodestra non può essere una camicia di forza. Deve essere una alleanza che si basa su valori e condivisione di impegno e di scelte. E in questo ambito – aggiunge – la presenza e il contributo dei centristi sono decisivi sia sotto il profilo politico, che culturale oltre che, in ultima analisi numerico. Secondo Prestigiacomo “la Sicilia può rappresentare l’evoluzione virtuosa del modello che in Calabria ha portato alla vittoria di Jole Santelli. I moderati nella nostra terra – aggiunge – hanno radici profonde e antiche e una consuetudine con i successi elettorali che va perpetuata. Se esistono divergenze vanno affrontate anche in una sede romana dove individuare composizioni e rinnovare intese antiche che sarebbe autolesionistico per tutti se andassero perdute”. A Prestigiacomo risponde il capogruppo degli azzurri all’Ars Tommaso Calderone: “Nella riunione promossa ieri dal presidente Micciché con tutto il gruppo parlamentare di Forza Italia si è parlato anche delle prossime competizioni amministrative – dice Calderone -. Insieme abbiamo ribadito la centralità di Forza Italia nella coalizione di centrodestra in Sicilia. Si è precisato che siamo in contatto con tutti i partiti di centrodestra per presentare alle prossime elezioni di primavera, una coalizione per quanto possibile unita. Nei comuni superiori a 15mila abitanti, Forza Italia uscirà con la propria lista. Noi deputati regionali, siamo impegnati senza sosta per far crescere il partito e mantenerlo ai livelli che merita. Le chiacchiere, da ovunque provengano, restano sempre tali, mentre noi quotidianamente curiamo e siamo in contatto con il nostro territorio – conclude Calderone -. Le polemiche neanche ci sfiorano, non essendo prese in considerazione”.