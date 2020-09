PALERMO – Sei consigli semplici e diretti per arginare la paura collettiva del Coronavirus e far ripartire l’ottimismo e l’economia. Questa l’idea che sta dietro alla campagna Instagram lanciata nei giorni scorsi da Fud Bottega Sicula, brand gastronomico presente a Catania, Palermo e Milano. “Sei pratici consigli di buon senso ma conditi in salsa Fud, ovvero raccontati con il noto linguaggio ironico, divertente e creativo”, spiega l’azienda. “L’emergenza non ci ferma – afferma Andrea Graziano, founder e ideatore del brand Fud Bottega Sicula -, anzi sono i momenti di difficoltà quelli in cui bisogna tirare fuori tutta la forza di una squadra e cercare di essere creativi per sconfiggere paure, pregiudizi e come in questo caso la psicosi. Volevamo fornire dei contenuti responsabili, utili e veritieri per fronteggiare il pericolo senza sottovalutare il problema, ma anche sdrammatizzare questo momento così turbolento. Per tutta la famiglia Fud l’ironia è la migliore arma per battere la paura”. Così il consiglio di lavare spesso le mani viene accompagnato dalla popolare scena del film di Woody Allen ‘Basta che funzioni’, e quello di tossire nel gomito dal gesto iconico del celebre calciatore Pogba, limitare il contatto fisico riprende il famoso atteggiamento ipocondriaco di Sheldon Cooper, il protagonista della serie tv ‘The big bang theory’. Una campagna ironica e irriverente che pesca a piene mani dalla cultura pop di film, star dello sport, serie tv e tormentoni.