La scelta del primo cittadino di una paese in provincia di Messina

MILITELLO ROSMARINO (MESSINA) – “Per una forma di rispetto nei confronti dei miei concittadini di rientro da un breve soggiorno in Veneto, ho deciso in maniera autonoma di osservare, insieme a mia moglie, a scopo precauzionale, un periodo di quarantena pur senza la manifestazione di sintomi indicativi”. A scriverlo in una nota il sindaco di Militello Rosmarino, Salvatore Riotta.

(ANSA).