“Non fate la corsa

“Al momento attuale non c’è necessità di fare la corsa alle mascherine”. Lo ha sottolineato il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito, in conferenza stampa nella sede della stampa estera. Riferendosi quindi al governatore della Lombardia Attilio Fontana che, in autoisolamento dopo che una collaboratrice era risultata positiva al nuovo coronavirus, è apparso con una mascherine, Ippolito ha sottolineato che “un soggetto risultato negativo al test per il coronavirus non ha bisogno della mascherina. Il governatore ha però voluto dare un segnale ulteriore e ciò – ha rilevato – fa parte della comunicazione”.

Ippolito ha quindi ricordato come “essere positivi non significa essere contagiosi, ma questi soggetti vanno tenuti fuori dal circuito perchè il periodo di contagiosità è diverso da quello dell’incubazione. La possibilità massima di trasmissibilità si ha – ha concluso – quando un soggetto è sintomatico”. Circa il 90% dei casi comunque, ha ricordato, presenta sintomi lievi: “Dobbiamo mantenere la calma perchè il Paese – ha concluso – ha la capacità per rispondere”.

“Prima che si possa arrivare alla disponibilità di un vaccino contro il nuovo coronavirus su larga scala saranno necessari molti mesi, forse più di un anno, ma lo sviluppo di piattaforme vaccinali rappresenta però il miglior sistema di preparazione di un paese: l’Istituto Spallanzani è inserito in un programma per lo sviluppo di un vaccino e in questi giorni stiamo valutando la possibilità di una nuova piattaforma vaccinale”. Lo ha affermato il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito, alla conferenza nella sede della stampa estera. “L’Organizzazione mondiale della sanità – ha detto – ha pubblicato una lista di potenziali vaccini; quindi, stiamo lavorando su quella lista per lo sviluppo di un vaccino insieme ad altri partners internazionali”. (ANSA).