L'omicidio avvenne nel 2017 in vicolo Pipitone

PALERMO – Sconto di pena per l’imputato di omicidio. La pena in appello scende da 12 a 10 anni. A Giovanni Pizzuto, 28 anni, reo confesso del delitto di Francesco Paolo Maronia, 48 anni, sono state riconosciute le attenuanti della provocazione le generiche prevalenti sulla recidiva.

L’omicidio avvenne nel 2017 in vicolo Pipitone. La vittima faceva il posteggiatore abusivo. L”assassino era suo vicino di casa con una serie di precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Maronia viveva in un tugurio a pochi passi dal Cantiere navale. I poliziotti guidati dal capo della squadra mobile, Rodolfo Ruperti, trovarono Pizzuto chiuso in casa. Poi la confessione: voleva fare del male alla mia famiglia. Si tratta della stessa tesi difensiva sostenuta dagli avvocati Vincenzo Giambruno e Alessandro Martorana.

L’imputato è figlio Agostino Pizzuto, l’uomo aveva nascosto dentro una grotta di Villa Malfitano, di cui doveva prendersi cura come giardiniere, pistole, mitragliette, munizioni e persino una bomba a mano per conto del clan di Resuttana. Maronia era stato colpito allo sterno con un grosso coltello da cucina.

Vicolo Pipitone è tristemente noto alle cronache come il regno dei Galatolo, signori del rione Acquasanta. Ospitava lo scannatoio di Cosa nostra, luogo di torture per i nemici del clan. Da vicolo Pipitone partirono gli squadroni della morte che uccisero il giudice istruttore Rocco Chinnici, il segretario regionale del Pci, Pio La Torre, il commissario Ninni Cassarà. Ora torna ad essere luogo di morte, ma per un delitto commesso con un coltello, probabilmente al culmine di una lite.