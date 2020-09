Palermo-Nola a porte aperte

PALERMO – Il Coronavirus non condiziona la sfida fra Palermo Calcio e Nola, in programma domenica allo stadio Renzo Barbera, che si giocherà a porte aperte. Lo ha confermato il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando, a margine dell’inaugurazione dello Stadio delle Palme avvenuta stamattina nell’impianto sportivo di viale del Fante.

Ai giornalisti che gli hanno chiesto se i tifosi potessero accedere allo stadio nonostante i casi di contagio da Covid-19 registrati in città, il sindaco ha risposto: “Certamente, io sarò presente e ritengo che non sarò solo. Spero che il pubblico palermitano dia sostegno come sempre a questa squadra, che ha avuto una battuta di arresto fortunatamente compensata dalla battuta di arresto del Savoia”. L’appuntamento al Barbera per il calcio d’inizio della 26esima giornata di Serie D è alle 14,30.