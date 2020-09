La chiusura degli istituti fino al 2 marzo era stata annunciata dal governatore in conferenza stampa

PALERMO – Ci sono volute poco più di 24 ore dall’annuncio del governatore in conferenza stampa, ma alla fine è arrivata. L’invocata ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci che, in seguito all’emergenza Coronavirus a Palermo dispone in tutta la provincia del capoluogo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado da mercoledì 26 febbraio a lunedì 3 marzo compreso, è stata pubblicata.

“Dalla data di adozione della presente ordinanza e fino al 2 marzo 2020 – si legge nel provvedimento – è disposta nel territorio della provincia di Palermo l’effettuazione di pulizia e disinfezione straordinarie degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, inclusi gli Enti di formazione esercenti l’attività educativa in regime di obbligo scolastico, con inibizione all’accesso degli studenti”.

“I Dirigenti scolastici hanno il compito di disciplinare le modalità di utilizzazione del personale docente e degli ATA all’interno degli istituti scolastici sulla base delle esigenze di servizio e degli effettivi fabbisogni – continua il documento -. La pulizia straordinaria accurata, con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti quali ipoclorito di sodio, deve interessare, con particolare riguardo, tutte le superfici di possibile contatto, le maniglie delle porte, delle finestre, i rubinetti e i pulsanti di scarico dei servizi igienici. I Sindaci e la Città Metropolitana provvedono autonomamente all’individuazione delle ditte preposte ai servizi predetti, trasferendo al Dipartimento regionale della Protezione civile la rendicontazione delle spese per le parti non previste dai contratti di pulizia vigenti, corredata di tutti gli atti giustificativi di spesa. Al fine di contenere i relativi costi, i Sindaci e la Città Metropolitana dispongono di anticipare la esecuzione della pulizia straordinaria ove prevista nel contratto di servizio vigente”.