VITTORIA (RAGUSA) – Un operaio elettricista 30enne di Vittoria è morto oggi folgorato mentre era al lavoro in un cantiere sulla strada provinciale Vittoria-Pedalino. Lascia la moglie e un bimbo di pochi mesi. Stava lavorando agli impianti della pubblica illuminazione in contrada Piano Guastella. Sul posto per ricostruire la dinamica i carabinieri di Vittoria.

(ANSA).