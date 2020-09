PALERMO – Arrivano buone notizie dalla struttura sanitaria in cui si trova la donna di Bergamo risultata positiva al test. Ecco il bollettino medico di oggi, giovedì 27 febbraio, dell’ospedale Cervello di Palermo: “La paziente ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del Presidio Cervello, proveniente dalla Bergamasca, risultata positiva ai test per coronavirus, è apiretica (senza febbre) ed in buone condizioni generali”.

Aggiornamento: “Due dei tre pazienti risultati positivi al Coronavirus in Sicilia sono guariti”. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.