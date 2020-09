Aquarela do Brasil apre una finestra a tutto tondo sul Brasile tradizionale e moderno, proponendo i più grandi successi che hanno reso la musica brasiliana famosa in tutto il mondo.

Pamela Barone insieme ad un cast di musicisti navigati in questo mondo ha scelto un congerie di canzoni, tutte in lingua portoghese, dal “Samba Manifesto” del Brasile, ad “Aquarela do Brasil” di Arry Barroso – la canzone che aprirà il concerto – consacrata nel famoso cartone animato di Walt Disney e dalla storica vedette Carmen Miranda.

Il repertorio viaggerà quindi dal Samba alla Bossa Nova, con uno sguardo alla radice afro e alla musica nordestina come il Greco, il genere musicale della danza del Pernambuco nel nord-est del Brasile.

l progetto coinvolge ben 8 artisti, special guest il bassista – polistrumentista e grande arrangiatore Alfredo Paixao, proveniente da Rio de Janeiro, e bassista di Pino Daniele con cui ha registrato ben 12 album.

Un concerto da non perdere che regalerà a chi lo saprà ascoltare un’emozione bella, seducente ed ammaliante del Brasile più autentico in un ricordo del tutto pittoresco, variopinto, colorato; così come la terra brasiliana nella bellezza del suo insieme contaminato

Line up

Antonio Zarcone piano

Vincenzo Palermo chitarra

Pamela Barone voce

Gianni La Rosa percussioni

Alfredo Paixao basso

Giacomo Tantillo tromba

Gaspare Palazzolo sax

Sebastiano Alioto batteria

Lo spettacolo fa parte dei concerti “Extra Series della stagione “Brass in Jazz 2019-20″ della Fondazione The Brass Group e avrà luogo Venerdì 22 Marzo alle ore 21 al Real Teatro Santa Cecilia. Gli abbonati alla stagione hanno diritto allo sconto sull’acquisto del biglietto.