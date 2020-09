Cappellani, primo giorno da dem

Il suo “battesimo” dem si è avuto oggi con la partecipazione alla Commissione regionale per i congresso che si è riunita nella sede del Pd siciliano in via Bentivegna a Palermo. Santi Cappellani, deputato catanese eletto col Movimetno 5 Stelle, ha formalizzato il suo passaggio al gruppo del Pd a Montecitorio qualche giorno fa. Cappellani ha scelto di aderire ai LiberalPD, associazione di cui è presidente nazionale Enzo Bianco. “Alla fine di questo periodo di riflessione – ha spiegato Cappellani al momento del suo passaggio – in seguito alla mia uscita dal M5S (le cui buone cose fatte con il Governo Conte-Bis vengono spesso vanificate da un clima interno di sospetto e prevaricazione) ho avuto diversi e proficui incontri con persone che hanno saputo vedere la mia genuina passione politica. In primis con Enzo Bianco che, con una generosità alla quale non siamo abituati – purtroppo – ha voluto sostenere pubblicamente il mio disegno di legge sull’ambiente (ringrazio Mario Pagliaro per il fondamentale è inestimabile supporto tecnico). Così, data l’affinità di vedute sui temi ambientali che ci ha visti vicini, data la stima personale e politica che nutro nei suoi confronti, per l’amore che condividiamo per la nostra isola e la nostra provincia, data la mia formazione culturale europea, progressista e liberale (primario motivo del mio malessere all’interno del M5S),ho scritto a Enzo Bianco chiedendogli di prendere in considerazione la mia adesione ai LiberalPd”. Il post con cui il deputato catanese ha annunciato sabato il suo transito su facebook è stato sommerso da commenti critici (di ogni sorta) di simpatizzanti dei 5 Stelle. Oggi la prima giornata da dem con la riunione del partito che ha raccolto le candidature al congresso.