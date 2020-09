Coronavirus, chiediamo perdono

Non sappiamo come finirà questa storia del Coronavirus. La scelta migliore è mantenere la calma e seguire le fonti qualificate d’informazione.

Ma intanto una cosa possiamo farla: chiedere perdono ai vecchi e ai malati, per come li abbiamo trattati, per quanto siamo stati involontariamente disumani, non tutti, ma tanti, a causa della nostra paura. Chiedere scusa per tutte le volte che abbiamo alzato le spalle quando alla notizia di una nuova vittima di Coronavirus siamo stati capaci di esclamare: “Bè, aveva ottant’anni”. Oppure, quando abbiamo replicato lo stesso riflesso davanti a un malato.

Ha un senso raccontare la tipologia dei decessi, perché, nella sua tragicità, offre un quadro del male che stiamo affrontando. E’ inaccettabile mettere le tragedie tra parentesi, accompagnare alla descrizione dolente l’orrendo sollievo di chi pensa in silenzio: tocca a loro, non a noi.

Ma loro siamo noi. Persone che vivono la nostra stessa vita, che la amano, che la venerano, a ottanta come a quarant’anni e che hanno diritto al dolore nel momento del distacco. E hanno diritto al rispetto. E hanno diritto pure al sentimento di una perdita incalcolabile, perché questi viaggiatori dell’oltre non torneranno indietro e coloro che li amavano, continueranno ad amarli nell’assenza, soffrendo.

E noi stessi invecchiamo e noi stessi ci ammaliamo, camminiamo verso il traguardo nel nostro giorno calante. Ma dovremmo farlo insieme, con la consapevolezza di un destino comune da cui possiamo imparare a restare umani. Ecco la nostra difficile speranza. Questo è il tempo del Coronavirus con i suoi orizzonti nebulosi. Facciamo in modo che non sia anche il tempo della crudeltà.