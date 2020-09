PALERMO – Diventerà Bellissima sbarca anche a Sala delle Lapidi. Il movimento del governatore Nello Musumeci da oggi può infatti contare su in proprio rappresentante al consiglio comunale di Palermo, ossia l’avvocato Claudio Volante. Eletto nelle liste a sostegno di Fabrizio Ferrandelli e passato poi in maggioranza con i Comitati Civici, Volante ha salutato gli orlandiani ed è passato al Misto in quota Db.

“Il sindaco Leoluca Orlando è rimasto imbrigliato nel suo stesso immobilismo – dice Volante – La regola è non fare nulla. Apprezzo invece il presidente Musumeci che sta operando in maniera concreta e costruttiva, senza apparire ma con grande competenza. Credo che anche Palermo debba svegliarsi e “diventare bellissima”. Sono onorato di far parte del movimento e mi adopererò per tutti i cittadini e per tutti coloro che in questa amministrazione trovano scarsissima collaborazione e ostacoli. Porteremo avanti con forza le iniziative che promuovono occupazione e migliorano la qualità dei servizi. Pronti per batterci contro l’inerzia e le scelte di Orlando che rappresentano un tuffo nel passato, come dimostra la scelta di due ex assessori”.

“L’adesione a DiventeràBellissima di Claudio Volante è un valore aggiunto per il nostro movimento politico, che potrà godere di una rappresentanza qualificata e competente all’interno del Consiglio comunale – dice Alessandro Aricò – Insieme a lui porremo le basi per la Palermo del “dopo Orlando”, quella che dovrà coniugare i grandi temi e quelli quotidiani per garantire servizi all’altezza delle aspettative dei palermitani. Siamo già al lavoro per dare il nostro apporto in questa fase così cruciale e delicata per la nostra città, potendo contare anche sul fondamentale sostegno del governo regionale guidato da Nello Musumeci”. Interviene anche l’assessore Ruggero Razza: “Dopo oltre due anni dal successo alle Regionali il nostro movimento politico non solo non ha perso attrattiva, ma ne guadagna sempre di più, come dimostrano ad esempio l’adesione di Claudio Volante a Palermo e quella dei giorni scorsi di Daniele Bottino a Catania. Evidentemente ciò è sintomo delle risposte efficaci e concrete date alle varie realtà territoriali della Sicilia dal governo guidato da Nello Musumeci”. Infine, il coordinatore provinciale Angelo Pizzuto sottolinea: «Diamo il benvenuto a Claudio Volante, con lui DiventeràBellissima potrà contare in Consiglio comunale su un’importante risorsa».

Le voci di corridoio raccontano di un aspro scontro verbale tra Volante e lo stesso Orlando, da cui sarebbe scaturito l’addio del consigliere ai Comitati Civici che di fatto spariscono dal consiglio: Giulio Cusumano è infatti passato al Misto aderendo ad Azione, il movimento di Carlo Calenda.