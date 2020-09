Frase sui settentrionali

PALERMO – La frase di Nello Musumeci sui settentrionali che farebbero bene a non venire in Sicilia a causa del coronavirus non è piaciuta a Leoluca Olrando. Il sindaco di Palermo ha diramato una nota molto critica nei confronti de governatore. “Credo che le parole del Presidente Musumeci con l’esplicito invito ai cittadini lombardi e veneti a “rimandare” le loro visite in Sicilia siano state un grave errore. Perché rischiano di esasperare, proprio per l’autorevolezza di chi le ha pronunciate, un già grave clima di psicosi”. Così il sindaco di Palermo.

Orlando aggiunge: “E perché mortificano la professionalità degli operatori sanitari che operano in Sicilia e di quanto, operatori e imprenditori del turismo, hanno sempre mostrato e mostrano in queste ore grande cultura dell’accoglienza unità a serio senso si responsabilità”..

Dopo le prime ore di collaborazione istituzionale sul fronte dell’emergenza coronavirus, con la partecipazione di Orlando nelle vesti di presidente dell’Anci Sicilia ai vertici con il governatore, il sindaco e Musumeci hanno subito perso la sintonia. Prima per il caso Sea Watch, con le uscite del presidente della Regione che si opponeva all’accoglimento in Sicilia dei migranti sulla nave, attraccata a Messina. Una vicenda su cui Orlando invece si è fatto sentire in tutt’altra direzione. Ora, la polemica sulla frase della discordia, quella che Gianfranco Miccciché ha bollato come un errore di comunicazione, che peraltro lo stesso Musumeci ha tentato di correggere poco dopo avere pronunciato quelle parole con un comunicato che aggiustava il tiro, facendo rifermento alla “prudenza”.