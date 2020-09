Piccoli gesti di solidarietà per i bergamaschi in isolamento a Palermo dopo la diagnosi di coronavirus per tre persone della comitiva. Giovedì pomeriggio, scrive L’Eco di Bergamo, la vicina pasticceria «Il Golosone ha fatto recapitare a tutti i turisti confinati nell’hotel di via Mariano Stabile, un aperitivo «made in Sicilia», oltre ad alcuni dolcetti. «Piccole cortesie che vogliono far sentire i cittadini bergamaschi a casa, nonostante le spiacevoli circostanze – dicono dal locale, citato dal quotidiano bergamasco -. Se non ci si aiuta fra italiani…».