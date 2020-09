Milazzo, la Lega con Italiano

Messina – La Lega converge sul candidato civico Lorenzo Italiano che designa come suo vice in caso di vittoria il leghista Damiano Maisano. È questa la scelta venuta fuori dal vertice tra il commissario provinciale del Carroccio Matteo Francilia e Lorenzo Italiano, una mossa che fa venire fuori dall’impasse dei giorni scorsi.

“Per il bene di Milazzo e dei milazzesi – spiega Francilia – è necessario unire le forze e fare gioco di squadra. Con Damiano Maisano, che ringrazio per la generosità e la lungimiranza, non facciamo un passo indietro ma un passo avanti verso un progetto politico credibile ed unitario che auspichiamo sia condiviso da tutti i partiti di centrodestra”.

“La candidatura di Italiano – aggiunge il commissario della Lega – può rappresentare la sintesi di un progetto politico e amministrativo unitario che vede coinvolti tutti i partiti del centrodestra come da sempre auspicato dal nostro segretario regionale Stefano Candiani”.

Soddisfatto dell’accordo anche il candidato civico Lorenzo Italiano: “ringrazio la Lega per la fiducia e per il senso di responsabilità che ha dimostrato che sono certo saranno determinanti per l’unità della coalizione. Il consigliere comunale Damiano Maisano, che in questi anni ha sempre dimostrato di essere un amministratore brillante, operativo e attento alle esigenze dei cittadini sarà al mio fianco nella competizione elettorale e nel caso di vittoria sarà il mio vicesindaco” conclude Italiano.

Anche Forza Italia converge su Italiano. “Forza Italia conferma, anche in questo caso, l’unità della coalizione di centro destra – affermano i coordinatori azzurri per la provincia di Messina Bernardette Grasso e Tommaso Calderone – Il nostro è un auspicio per un progetto inclusivo, in cui tutti i partiti di centrodestra possano riunirsi sotto un’unica coalizione, sia a Milazzo che a Barcellona Pozzo di Gotto”.