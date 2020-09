Leoluca Orlando lo ha bacchettato, così anche i 5 Stelle, persino l’alleato Gianfranco Micciché ha parlato di un problema di comunicazione. L’uscita di Nello Musumeci sui settentrionali che farebbero bene a non venire in Sicilia – dopo i casi di coronavirus “importati” dalla Lombardia – non è passata certo inosservata. Dopo le dichiarazioni ai cronisti del presidente della Regione, dalle parti di Palazzo d’Orleans si deve essere subito fiutato l’inciampo, visto che a strettissimo giro di posta era partito un comunicato che cercava di aggiustare il tiro, con toni più cauti. Parlando coi giornalisti Musumeci aveva detto: “Servono controlli perché non è possibile che i due casi registrati di positività al coronavirus riguardano turisti del Nord perché nella nostra isola non c’è un focolaio.Sarebbe meglio che i turisti dal Nord non venissero”. Il comunicato inviato poco dopo dalla presidenza poneva la questione così: “L’ho detto, e lo ripeto, i turisti provenienti dalle zone gialle farebbero meglio a rimandare di qualche settimana il loro arrivo in Sicilia. Il mio è un appello alla prudenza, nell’interesse di tutti. La Sicilia è e resta, finora, una regione sicura, dove trascorrere la vacanza in un clima assai propizio”.

La frittata però nelle more era fatta. Mentre gli operatori del turismo lanciavano il loro grido di dolore, terrorizzati dai possibili devastanti effetti del coronavirus (e della psicosi connessa) sull’economia siciliana, l’uscita del governatore appariva improvvida. “Musumeci certamente non voleva dire che i turisti non devono venire – ha abbozzato una difesa il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè a Livesicilia -. Solo che è passato questo: un titolo, appunto, rilanciato nei social. Ma la frase completa è un po’ diversa. Il danno, però, è fatto, e non certo per colpa del governatore”. Un “problema di comunicazione”, secondo il presidente dell’Ars. “Un grave errore”, invece, secondo Leoluca Orlando, “perché rischiano di esasperare, proprio per l’autorevolezza di chi le ha pronunciate, un già grave clima di psicosi”.

Ma il presidente della Regione non intende chiuderla lì. E rilancia, rinfocolando la polemica, sulla sua pagina facebook stamattina, condividendo un sms preoccupato di un cittadino sull’assenza di controlli in aeroporto. “È l’ultimo allarmato sms ricevuto stamane sul mio cellulare – scrive Musumeci -. Uno delle centinaia arrivatimi in questi giorni. E i controlli sanitari obbligatori dello Stato sui passeggeri in arrivo? Assenti o lacunosi, ovunque in #Sicilia: aeroporti, porti, Stretto di Messina. Eppure, qualche idiota specula sul mio invito alla prudenza rivolto ieri ai cittadini delle zone “gialle” a grave rischio di contagio a rimandare di qualche settimana la loro venuta in Sicilia, per la latitanza di misure preventive del governo centrale. Che tristezza!”.

Si attendono le prossime puntate. Dal punto di vista comunicativo la giornata di ieri non è stata certo felicissima per il governatore. Musumeci aveva anche dato un’informazione non precisa sul caso di Catania, parlando di ricovero in ospedale, poco dopo l’assessorato alla Salute ha diffuso una nota precisando che la persona sospetta contagiata era in isolamento a casa. E poi c’era stato il trambusto di sapore leghista sulla Sea Watch, con il presidente all’attacco del governo nazionale per aver accolto i migranti scesi dalla nave in un hotspot di Messina. Scelta, secondo il governatore, “che non rispetta la dignità dei migranti e le preoccupazioni dei siciliani”. Questo nelle ore in cui si apprendeva del primo caso di coronavirus in Nigeria, dove il Covid-19 lo ha portato un milanese.

Del resto, solo qualche giorno fa Musumeci aveva parlato di controlli inefficaci aggiungendo: “ ‘Se fosse stata di mia competenza avrei schierato i carabinieri in ogni posto di transito di passeggeri in arrivo in Sicilia”. E qualcuno sui social aveva ironizzato chiedendosi se i militari avrebbero dovuto chiedere i documenti al virus. Ironie a parte, la situazione è oggettivamente molto complessa e le difficoltà della Sicilia sono quelle di tutto il Paese.

Nella difficile ricerca di un punto di equilibrio tra l’adottare misure efficaci per rallentare il contagio e il non alimentare psicosi, allarmismi e comportamenti irrazionali che possono devastare l’economia, il governatore dovrà archiviare la polemica al più presto per mettere mano alle misure a sostegno delle imprese di cui oggi parla a Livesicilia il suo assessore all’economia Armao. Possibilmente favorendo un clima che permetta l’approvazione del Bilancio all’Ars nel più breve tempo possibile, per fare ripartire la seppur limitata leva della spesa della Regione in questa fase critica e cruciale.

