Pd, ecco tutti i candidati

Ecco chi corre per le segreterie provinciali. I NOMI.

PALERMO – Sono scaduti oggi i termini per presentare le candidature al congresso del Partito democratico siciliano. Per la segreteria regionale la sfida sarà tra il deputato regionale catanese Anthony Barbagallo e il palermitano Antonio Ferrante. Voteranno solo gli iscritti e insieme al segretario regionale si eleggeranno anche i segretari provinciali. A Palermo i candidati sono Rosario Filoramo e Antonio Bongiovanni, a Catania corre solo Angelo Villari, a Trapani il sindaco di Salemi Domenico Venuti e Valentina Villabona, a Messina Nino Bartolotta, a Ragusa Lino Giaquinta e Giovanni Lauretta, a Siracusa Salvatore Adorno e Giovanni Giuca, a Caltanissetta Giuseppe Di Cristina, ad Agrigento Simone Di Paola e Giovanna Iacono.

«Sarà – commenta Antonio Ferrante – un congresso vero che vedrà da una parte il parlamentare tra i più attivi, presenti e produttivi dell’Ars e, dall’altra, il dirigente tra i più attivi e presenti sui territori. Una sfida che vogliamo vincere ma che, comunque finirà, restituirà ai nostri sostenitori e alla Sicilia un Pd finalmente unito, forte, concreto e pronto per vincere già alle prossime amministrative. Ringrazio il commissario Losacco per il lavoro svolto e faccio un grande in bocca al lupo a tutti noi».

Le candidature sono state presentate oggi nella sede palermitana di via Bentivegna alla Commissione regionale, presieduta del commissario Alberto Losacco. Ne fanno parte Tiziana Alesci, Francesca Artista, Sabrina Monici, il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo e i parlamentari nazionali del Pd Sicilia, tra cui anche Santi Cappellani, il parlamentare pentastellato siciliano da poco passato al Partito democratico.

Quello di oggi è il primo passaggio che porterà ai congressi di circolo da celebrare entro l’8 marzo mentre per la presentazione delle liste a sostegno dei candidati ci sarà tempo fino al 16 di marzo in vista del congresso regionale e di quelli provinciali che si terranno i primi giorni di aprile.

L’assemblea regionale sarà composta da 300 persone, di cui un 20 per cento proveniente dall’associazionismo, dalle forze sociali e dalle organizzazioni che credono nei valori di impegno civile e rilancio della Sicilia.