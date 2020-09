PALERMO – Parte la Ztl notturna a Palermo e il Comune stringe un accordo con l’Apcoa per istituire una tariffa unica notturna per la sosta al parcheggio del Tribunale. “A seguito delle interlocuzioni tra l’amministrazione comunale e la società Apcoa – dice una nota dell’assessore alla Mobilità Giusto Catania -, si conferma che il parcheggio di piazza Vittorio Emanuele Orlando, nelle sere/notti di istituzione della Ztl notturna applicherà una tariffa promozionale di 2,5 euro valida per tutta la notte. La tariffa promozionale sarà attiva dalle ore 20.00 del venerdì fino alle ore 6.00 del sabato e dalle ore 20.00 del sabato fino alle ore 6.00 della domenica. La collaborazione tra pubblico e privato è una misura importante per sostenere la Ztl notturna. Infatti, il parcheggio sotto il Tribunale dispone di una cospicua dotazione di posti liberi durante la notte e si trova a pochi metri dal confine della Ztl. Questa azione è inscritta nelle politiche di mobilità sostenibile della città e consentirà ulteriormente si decongestionare il centro storico della pressione veicolare”.