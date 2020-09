PALERMO – Avrebbe colpito tre volte, in tre negozi diversi. E’ finito in manette un 24enne di Villabate rintracciato dalla polizia. Si tratta di Vincenzo Benfante, ritenuto responsabile di due rapine commesse a distanza di qualche ora l’una dall’altra lo scorso 31 maggio in due diversi supermercati di Villabate e di un altro colpo messo a segno in una farmacia.

Medesimo il copione seguito durante i due primi assalti: l’uomo, con il volto semicoperto, ha sorpreso alle spalle il dipendente di turno, facendosi consegnare, dietro minaccia i soldi in cassa, oltre mille euro, per poi darsi alla fuga. Leggermente diversa la dinamica della terza rapina: “In questo caso – spiegano dalla polizia – con il capo parzialmente coperto con una maglia viola, ha strattonato e minacciato con un cacciavite il titolare dell’esercizio allo scopo di ottenere l’incasso contenuto nella cassa; dopo essersi impossessato di 400 euro è fuggito a piedi”.

Le indagini sui tre episodi, svolte dai poliziotti del commissariato Brancaccio, hanno permesso di risalire proprio a Benfante. Fondamentali si sono rivelate le immagini dei circuiti di videosorveglianza degli esercizi commerciali e quelli delle zone in cui si trovano le attività prese di mira.

Ulteriori riscontri sono stati ottenuti durante la perquisizione in casa del 24enne: oltre a una pistola a tamburo a salve con tappo rosso, sono stati trovati glia biti indossati durante una delle rapine, ovvero un giubbotto di pelle nero, un borsello a tracolla, scarpe e jeans, tutti corrispondenti a quelli immortalati dalle telecamere e descritti da vittime e testimoni.