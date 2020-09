PALERMO – “Invariate le condizioni della paziente ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del Presidio Cervello, proveniente dalla bergamasca, risultata positiva ai test per coronavirus. E’ apiretica (senza febbre) ed in buone condizioni generali”. Questo il bollettino medico di oggi, 28 febbraio, in merito al caso di Coronavirus registrato nel capoluogo siciliano.