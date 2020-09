Allerta coronavirus

Le scuole riaprono in tutte le Regioni italiane tranne che nelle tre con zone rosse – Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna – nelle quali ci sarà la sospensione delle attività fino all’8 marzo. Ritorno a tutte le attività anche per Friuli Venezia Giulia e Marche. In Liguria, zone aperte, tranne che a Savona. Le decisioni sono state prese dal governo nella riunione alla Protezione Civile a cui hanno partecipato il premier Conte, i ministri e anche le Regioni in collegamento. (ansa)