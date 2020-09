PALERMO – La fuga di un minorenne dopo un colpo al supermercato è durata poco. A rintracciarlo sono stati gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico e i ‘Falchi’ della squadra mobile di Palermo, che hanno battuto palmo a palmo la zona di via Perpigano e rintracciato il presunto rapinatore. I fatti risalgono alla mattinata di ieri: intorno alle ore 11 è stato lanciato l’allarme dal Carrefour di via Tasca Lanza. Ad entrare in azione erano stati due giovani con il volto parzialmente coperto, che una volta entrati in possesso del bottino sono scappati a piedi.

“Uno dei due è stato rintracciato in via Gela – spiega la polizia – e poi identificato. Addosso aveva duecento euro sulla quale provenienza non ha saputo dare alcuna spiegazione”. Gli ulteriori riscontri effettuati dagli agenti sul luogo del delitto, attraverso la visione dei sistemi di videosorveglianza dell’esercizio e l’audizione di testimoni e vittime della rapina, hanno ulteriormente confermato la responsabilità del giovane che, pertanto, è stato tratto in arresto per il delitto di rapina aggravata in concorso e condotto presso l’Istituto Penitenziario Minorile “F.Morvillo”. Sono in corso ulteriori indagini volte all’identificazione del complice dell’arrestato.