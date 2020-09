PALERMO – E’ un nuovo e positivo bollettino medico quello che anche oggi arriva dall’ospedale Cervello di Palermo, in cui si trova la donna di 66 anni risultata positiva al Coronavirus. “Invariate le condizioni della paziente ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del Presidio Cervello, proveniente dalla bergamasca. La paziente, risultata positiva ai test per coronavirus, è apiretica (senza febbre)) ed in buone condizioni generali”, precisano. La donna, arrivata nel cpaoluogo siciliano sei giorni prima, con una comitiva di Bergamo per un tour tra i luoghi dei mosaici, alloggiava all’hotel Mercure di via Mariano Stabile, dove attualmente è in corso la quarantena del resto del gruppo e del personale dell’albergo. Direttore, portieri e camerieri, pur avendo la possibilità di tornare a casa, hanno deciso rimanere all’interno della struttura per non far mancare nulla ai 26 ospiti.

