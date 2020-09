Il governatore del Veneto Zaia scrive all’ambasciatore cinese in Italia dicendosi “davvero dispiaciuto” per l’intervista nella quale diceva tra l’altro: “Abbiamo visto tutti i cinesi mangiare topi vivi”. “Le scrivo non per accampare scuse: quando si sbaglia, si sbaglia. E a nulla valgono giustificazioni basate sulla stanchezza accumulata in questi giorni di grande tensione o sulla frettolosità di esposizione di concetti e di ragionamenti”, si legge nella missiva di Zaia.