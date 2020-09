PALERMO – “Palermitani e turisti hanno affollato oggi, complice la giornata primaverile, monumenti e musei del centro storico e la spiaggia di Mondello. Tra i visitatori delle strutture museali comunali, oggi aperte, anche il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alla cultura, Adham Darawsha. “Una giornata di normale vita sociale, favorita dal clima primaverile – ha commentato il sindaco – che ha visto migliaia di palermitani e molti turisti riversarsi in tutti i luoghi pubblici da Mondello a Piazza Marina, dai musei alle strade del centro storico. L’apertura dei musei ha contribuito a dare un segnale importante della necessità di riprendere e rilanciare le attività collettive e sociali, come quelle turistiche e culturali, pur mantenendo alti l’attenzione e il rispetto per tutte le norme di precauzione contro il coronavirus”.