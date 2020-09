Piogge e acquazzoni al Nord, temperature in rialzo in Sicilia

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi, domenica 1 marzo. Al Nord instabile con piogge e qualche acquazzone a carattere sparso. Tendenza a graduale attenuazione dei fenomeni a partire da ovest. Temperature in lieve calo, massime tra 11 e 15. Al Centro la perturbazione in transito determina piogge e acquazzoni sparsi, specie sui settori tirrenici. Fenomeni in graduale attenuazione dalla sera. Temperature in calo, massime tra 13 e 17. Al Sud nubi in aumento con qualche pioggia tra Campania ed Ovest Basilicata. Temperature in aumento specie in Sicilia, massime tra 17 e 22.

Per la giornata di domani, al Nord maltempo con piogge, acquazzoni e qualche temporale. Neve sulle Alpi sopra i 700-900m. Migliora la sera da ovest. Temperature in calo, massime tra 9 e 13, superiori in Romagna. Al Centro peggiora a partire dalla Toscana con piogge sparse e temporali, specie sui versanti tirrenici. Temperature in lieve calo sui settori tirrenici, massime comprese tra 12 e 17. Al Sud tempo inizialmente asciutto ma con tendenza a peggioramento tra Campania ed Ovest Basilicata. Temperature in rialzo, massime comprese tra 18 e 23. (ANSA)