Poker Palermo, super Floriano

PALERMO – Vittoria convinte per 4-0 del Palermo al “Barbera” contro il Nola. La formazione rosanero torna quindi al successo dopo il ko della scorsa settimana in trasferta contro il Licata per 2-0. A decidere il match la tripletta di Floriano e la rete di Felici.

Pergolizzi conferma il 4-3-3 ma senza falso nueve. Il tecnico rosanero rilancia dal 1′ Martin, Felici e Ricciardo per cercare il riscatto dopo il passo falso del “Dino Liotta”. Tra i pali c’è Pelagotti; in difesa linea a quattro composta da Doda, Peretti, Lancini e Crivello; in mediana Martin nel ruolo di play, con Langella e Martinelli ai suoi fianchi; in avanti tridente con Felici, Ricciardo e Floriano. Nella ripresa spazi per Sforzini, Mauri, Kraja, Lucca e Silipo.

PRIMO TEMPO

Avvio di gara subito pimpante per i rosanero che fin dai primi minuti provano a rendersi pericolosi con diversi cross dalle corsie laterali. Proprio da una iniziativa dalla fascia sinistra nasce l’azione del vantaggio al minuto 17 con Felici che lasciato tutto solo in area di rigore supera in pallonetto Capasso che devia il pallone con la punta delle dita ma non riesce ad evitare la rete che vale l’1-0 della formazione di Pergolizzi. Al 22′ a provarci è Martin con una conclusione dalla lunga distanza ma il suo tentativo si spegne alto sopra la traversa. I rosanero continuano a tenere il pallino del gioco e al 32′ raddoppiano: stoccata di Ricciardo dal limite, respinta di Capasso ma sul pallone si avventa Floriano che da pochi passi trafigge l’estremo difensore bianconero. Al 39′ il Palermo sfiora il tris: traversone dalla destra per Floriano che impatta di testa ma questa volta Capasso riesce a neutralizzare il tentativo del numero 25 rosanero respingendo abilmente la sfera. Tre minuti dopo si affaccia in avanti il Nola con un cross di Guarro, Maggio devia in scivolata ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. La prima frazione si chiude con i rosanero avanti per 2-0 in virtù delle reti di Felici e Floriano.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Palermo inizia sulla stessa falsariga di come era terminata la prima frazione. Al 56′ il primo squillo rosanero con Floriano che perfettamente servito da Langella calcia dal limite ma la sua conclusione si infrange sul palo. Quattro minuti dopo Floriano ci riprova con un tiro ravvicinato ma Capassi è attento e devia in angolo. Al 76′ arriva il tris, ancora con Floriano, abile a battere Capassi con un perfetto mancino da dentro l’area. Floriano è incontenibile e al minuto 84 mette a segno il suo terzo gol di giornata con un perfetto tiro a giro di destro che si insacca all’angolino. Finisce così, Palermo-Nola 4-0!