PALERMO – E’ uscito fuori strada all’altezza dell’hotel San Paolo, finendo violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica di via Messina Marine. E’ successo stanotte ad un automobilista palermitano, trasportato con codice giallo in ospedale. L’incidente, in base a quanto accertato dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, è stato autonomo: non ci sarebbero infatti tracce di altri mezzi coinvolti.

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo al Buccheri La Ferla, dove è stato ricoverato. In via Messina Marine anche gli operatori della Rap e i vigili del fuoco per rimuovere il palo della luce dalla carreggiata e i detriti.

Un altro incidente si è verificato intorno alle 10,30: un motociclista e un’auto si sono scontrati nella centralissima via Dante, all’altezza del civico 113. A riportare le ferite più gravi, l’uomo che guidava la moto, trasportato dal 118 al pronto soccorso del Civico. Indagini della polizia municipale sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dei due schianti.