Controlli e nuove misure, riapre il Duomo di Milano

Riapre, tra numerose cautele, il Duomo di Milano. Le porte secondarie sono state aperte alle 8 “per una breve preghiera” mentre ai fedeli, che potranno entrare in numero contingentato per evitare assembramenti, l’accesso sarà consentito dalle 9. Conte, intanto, firmato il decreto con le nuove misure contro il contagio. L’Italia si divide in 4: gli 11 comuni della zona rossa; le regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e le province di Pesaro-Urbino e Savona; le province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona; il resto del territorio nazionale. Ma il Governo prepara anche misure aggiuntive da 3,6 miliardi ed è pronto a chiedere al Parlamento e all’Ue di sfondare il deficit. L’Uzbekistan Airways sospende da oggi i voli per Tokyo e Roma