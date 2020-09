Finge il contagio

GENOVA – Sarebbe passata col semaforo rosso guidando l’auto con una patente scaduta, e non avendo chances di evitare la multa si sarebbe inventata un contagio da Coronavirus. Questa la ricostruzione della polizia locale di Genova, che ha denunciato una donna di 59 anni per procurato allarme, sostituzione di persona e guida senza patente. È successo domenica pomeriggio in corso Quadrio, come racconta La Stampa.

Durante i controlli la 59enne avrebbe mostrato agli agenti il documento scaduto aggiungendo di avere quello valido a casa, così è stata accompagnata nella sua abitazione; una volta lì però avrebbe iniziato a fingere di avere la febbre e mal di testa, e avrebbe detto di avere il virus. In presenza di un potenziale caso di Coronavirus, i poliziotti hanno indossato le mascherine e hanno avvisato il 118 per avviare le procedure previste. Che però non sono mai partite: come constatato dai sanitari, la donna non aveva né il Covid-19 né la febbre.