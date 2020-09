PALERMO – E’ stata travolta da un ciclomotore mentre attraversava sulle strisce, nei pressi dell’ingresso del Tribunale. Si tratta di una donna, trasportata con codice rosso al Civico. B.A, di 72 anni, si trova adesso ricoverata in gravi condizioni: chi guidava l’ha colpita in pieno e l’impatto si è rivelato molto violento, al punto da far sbalzare dalla sella anche i due minorenni che si trovavano sul mezzo.

Uno di loro se l’è subito data a gambe e ha fatto perdere le proprie tracce, mentre chi era alla guida, un undicenne, è stato bloccato dalla polizia municipale. Subito sono stati chiamati i soccorsi per trasportare la ferita in ospedale, nel frattempo sono partiti gli accertamenti sul minore bloccato sul posto, che non avrebbe potuto guidare lo scooter.

Per i genitori è così scattata la denuncia, mentre il veicolo è stato sequestrato. Per il padre dell’undicenne, anche la denuncia per aver aggredito i familiari della donna investita e poi ricoverata in ospedale: al pronto soccorso del Civico, infatti, si sono verificati momenti di tensione. Indagini in corso per identificare il secondo minorenne che si trovava a bordo del mezzo.