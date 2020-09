PALERMO – È Vincenzo Di Dio, presidente dell’ordine degli Ingegneri di Palermo, il nuovo assessore all’Edilizia privata del Comune del capoluogo siciliano. Lo ha annunciato il sindaco, Leoluca Orlando, in una conferenza stampa convocata a Palazzo delle Aquile. Arriva in sostituzione di Emilio Arcuri, che ha fatto un passo indietro a seguito dell’inchiesta ‘Giano brifronte’ che ha portato ai domiciliari il funzionario comunale Mario Li Castri, considerato vicino allo stesso Arcuri.

“Sono pronto a presentare i nuovi assessori e a riferire in aula” – ha detto il sindaco in risposta alla richiesta avanzata da 12 consiglieri comunali di una seduta d’urgenza dell’assemblea cittadina a seguito degli arresti scattati con l’operazione ‘Giano bifronte’ -. Ciò che è emerso è la conferma che da parte di questa amministrazione comunale non c’è spazio per interessi malavitosi. Non possiamo impedire il crimine ma possiamo evitare che faccia danno. L’inchiesta ha portato uno straordinario fascio di luce, e non di ombra. Ringrazio i pm per ciò che stanno facendo, per quanto mi riguarda mi sono messo a disposizione della Procura”.

Poi Orlando ha commentato la scelta di Arcuri di fare un passo indietro: “Sabato mattina ci siamo sentiti con Arcuri che ha avuto una rara sensibilità e ha convenuto sulla opportunità di fare un passo indietro. Esprimo grande apprezzamento nei confronti di Arcuri che, nonostante non sia interessato da provvedimenti della magistratura, ha avuto la sensibilità di fare un passo indietro per potere collaborare al meglio con i pm”.

“Gli insulti a me rivolti da questi personaggi e che ho saputo essere contenuti negli atti giudiziari sono per me titoli di merito e sono la conferma del buon comportamento di questa amministrazione che andrà avanti – dice Orlando -. I comitati d’affari possono nascere, perché il peccato fa parte della vita umana, ma non governano Palermo – ha aggiunto Orlando – e quando questi comitati incontrano l’amministrazione comunale sbattono contro una porta chiusa in faccia e sbattono davanti alla porta di un tribunale”.

“Scegliendo Vincenzo Di Dio come assessore all’Edilizia privata ho voluto mandare un messaggio chiaro ai professionisti palermitani che compiono ogni giorno con dignità la loro professione e che non possono essere mortificati da eventuali errori commessi da altri. Sappiano che questa Amministrazione non fa sconti a chi sbaglia. La mia è una scelta politica, anche se ho scelto un tecnico”, ha precisato Orlando.

La nota del neo assessore. “Il mio sì alla proposta di entrare a far parte della Giunta comunale nasce dal forte senso di responsabilità che da sempre caratterizza il nostro impegno come categoria professionale. Il Comune si trova a dover superare una difficile situazione e se è necessario il nostro apporto tecnico noi non ci tiriamo indietro”. Così Vincenzo Di Dio, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo, commenta la sua nomina ad assessore comunale all’Edilizia privata annunciata oggi pomeriggio in conferenza stampa dal sindaco Leoluca Orlando.

“Ringrazio il sindaco Orlando per la fiducia accordatami e per le sue attestazioni di stima nei miei confronti – continua Di Dio -. So di essere chiamato a un lavoro complesso e delicato ma darò il massimo per portarlo avanti con senso del dovere e spirito di servizio verso la comunità cittadina”.

(DIRE)

LEGGI ANCHE

Inchiesta sull’edilizia privata a Palermo, controlli a tappeto sulle licenze

Il dirigente e il patto corruttivo: “Aveva il delirio di onnipotenza”

Corruzione al Comune di Palermo, arrestati dirigenti e politici