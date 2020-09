“Pericolo da moderato ad alto”

L’Europa si affiderà a una task force per affrontare il virus Covid-19: lo ha annunciato oggi la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, facendo presente che “il livello di pericolo è ora passato da moderato ad alto”. Tra i componenti della task force c’è anche il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni; insieme a lui, scrive RaiNews, anche i commissari Ue Janez Lenarcic per la Gestione della crisi, Ylva Johansson per gli Affari interni, Adina Valean per i Trasporti, e Stella Kyriakides per la Salute e la sicurezza alimentare. A livello mediatico, inoltre, il Coronavirus in Europa verrà trattato in ogni sua forma in un nuovo sito internet che raccoglierà notizie e approfondimenti.

Per Gentiloni “è tempo di capire che l’Ue è pronta a utilizzare tutte le opzioni di politica disponibili se e quando necessario. Questo è il momento della solidarietà, della fiducia, dell’azione”, ha detto in una conferenza stampa a Bruxelles. Assicurando che l’Europa guarderà alla crisi da Coronavirus in Italia con uno “spirito di solidarietà e di comprensione della situazione”, Gentiloni ha poi considerato “una risposta proporzionata all’emergenza” i 3,6 miliardi di euro messi in campo dal governo Conte per fronteggiare i danni economici del virus nel nostro Paese.