Primo caso anche in Sardegna

Un poliziotto risulta positivo a Roma al test del coronavirus. È il primo caso di un italiano nella capitale. È stato chiuso il liceo del figlio, a Pomezia, a scopo precauzionale. A casa 1.200 alunni. Risulta che l’agente avesse avuto contatti con persone in Lombardia. Primo caso anche in Sardegna, un uomo ricoverato all’ospedale di Cagliari. Tutti i componenti della Giunta regionale lombarda dovranno sottoporsi ai test per il Covid-19, dopo che il loro collega, il bresciano Alessandro Mattinzoli, è stato trovato positivo al test.