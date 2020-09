Un esterno per la causa degli ex Pip

La scelta per assicurare "una difesa consona" di fronte la Consulta.

PALERMO – Per difendere la norma che consente l’assunzione dei Pip in Resais, il governo Musumeci sceglie di ricorrere al supporto di un esterno: Antonio Francesco Vitale. All’avvocato, nominato su proposta del presidente della Regione Musumeci di concerto con l’assessore alla Famiglia e alle politiche sociali Antonio Scavone, spetterà il compito d’affiancare il collegio difensivo già costituitosi di fronte la Corte costituzionale. La sorte dell’assunzioni di oltre duemila lavoratori ex Pip è infatti rimessa ai giudici di Palazzo della Consulta dopo che il governo centrale ha impugnato la norma varata dall’Ars.

Docente di diritto pubblico all’Università di Catania, Vitale vanta un ricco curriculum. Fra le altre attività l’avvocato è stato Liquidatore e Amministratore unico di Sicilia e Servizi. Più recentemente ha ricoperto al carica di presidente del Cda di Sidra spa, la società che gestisce il servizio idrico a Catania. In passato l’uomo ha pure patrocinato alcune cause come difensore l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo.

La delibera non indica quanto vale l’incarico. Il calcolo sarà demandato all’ufficio legislativo e legale. Come si legge nella delibera di giunta con cui si conferisce l’incarico, però, “la complessità e la rilevanza sociale della norma oggetto di impugnativa” hanno fatto preferire il ricorso a un esterno. Così, si punta a risolvere “la problematica dei soggetti attualmente utilizzati all’interno delle pubbliche Amministrazioni appartenenti al bacino ex Pip” assicurando “all’impianto legislativo sottoposto allo scrutinio del Giudice delle Leggi una difesa consona”.