L’Indonesia riferisce dei suoi due primi casi confermati di coronavirus. Una donna di 64 anni e sua figlia di 31 sono risultate positive ai test in un ospedale di Giacarta. Le due

donne sarebbero state in contatto con un cittadino giapponese di ritorno dalla Malesia. Intanto superano quota 3.000 i decessi per il virus in 65 paesi al mondo, di cui oltre 2.900 in Cina. Il comandante italiano Arma è sbarcato per ultimo dalla Diamond in Giappone. Negli Usa si registra il secondo decesso nello stato di Washington e il primo caso a New York. Nel Regno Unito il premier Johnson presiede oggi il comitato d’emergenza Cobra. La Francia dice che l’impatto sull’economia francese sarà