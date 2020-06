Coronavirus, 90mila casi

Il coronavirus ha superato nel mondo la soglia dei 90mila contagi, secondo il rilevamento in tempo reale dell’ università Johns Hopkins. Le vittime 3.117, le persone guarite 48.101. La Cina annuncia altri 7 casi di contagiati di ritorno dall’Italia, e stabilisce la quarantena per gli arrivi dal nostro Paese, oltre che da Corea del Sud, Iran, Giappone. I ministri finanziari del G7 assicurano l’impegnoo “a usare tutti gli strumenti di policy più appropriati per salvaguardare la crescita dai rischi al ribasso”. La fed abbassa i tassi di mezzo punto per l’emergenza coronavirus.