La soluzione migliore per rendere vivibili i propri spazi esterni

Hai mai pensato di realizzare nuovi spazi vivibili per la tua casa? Le pergole bioclimatiche rappresentano la soluzione più valida e apprezzata per chi dispone di uno spazio esterno, come un giardino o anche un semplice terrazzo e vuole creare un ambiente coperto per renderlo raffinato e confortevole in qualsiasi periodo dell’anno e con diverse condizioni atmosferiche all’esterno.

La pergola bioclimatica possiede un grande vantaggio: può essere installata senza necessità di richiedere autorizzazioni al Comune e non è soggetta ad alcuna tassazione rientrando tra le opere dell’edilizia libera.

Con un approccio innovativo il progettista ha la possibilità di mostrare le proprie capacità creative per dare forma ad una biopergola con uno stile inconfondibile e sempre all’avanguardia.

Cosa sono le pergole bioclimatiche?

Le pergole bioclimatiche sono l’evoluzione naturale del classico gazebo. Sono disponibili in differenti tipologie e di solito sono realizzate in alluminio. Possono essere installate appoggiandosi ad una parete già esistente o in strutture autoportanti.

La copertura è l’elemento caratteristico che rende unica e particolare ogni pergola bioclimatica ed è realizzata con lamelle orientabili e motorizzate che permettono di assicurare il microclima desiderato lasciando passare la corrente d’aria e assicurando al contempo un perfetto riparo dai raggi solari.

In caso di pioggia, la struttura è resistente all’acqua; le lamelle, garantiscono una chiusura totale al tetto della pergola mantenendo asciutto e al riparo l’ambiente sottostante. L’acqua piovana, grazie ad un sistema di canalizzazione appositamente progettato, viene convogliata verso i montanti della struttura e da qui defluisce a terra. In alcuni modelli poi, alle lamelle può essere aggiunta una coibentazione ulteriore che permette di ridurre il rumore prodotto dalla pioggia su di esse fino al 70%.

Inoltre, le pergole bioclimatiche sono create per molteplici funzionalità capaci di adattarsi a qualunque tipo di contesto paesaggistico grazie alla vasta gamma di materiali utilizzabili. Queste strutture sono ideate per un’architettura semplice e trasparente, con l’obiettivo di rendere quasi impercettibile il distacco tra ambienti interni e l’esterno della vostra casa. Uno spazio confortevole per proteggersi dal sole diretto nelle stagioni più calde, proteggersi dalla pioggia nelle stagioni più fredde, godersi i tenui colori della primavera e quelli magici dell’autunno.

La struttura può anche essere chiusa su tutti i lati tramite tende ad apertura motorizzata o con vetrate scorrevoli o ad impacchettamento in modo da creare un ambiente isolato e protetto, nonché perfettamente climatizzabile da poter utilizzare anche nel periodo invernale.

In aggiunta, grazie ad Ecobonus 2020, è possibile risparmiare sull’investimento detraendo fiscalmente il 50% dei relativi costi se la pergola è realizzata appoggiandosi ad uno dei muri perimetrali della casa.

In breve, questi sono i vantaggi della pergola bioclimatica:

lamelle impermeabili all’acqua al 100% con guarnizione in gomma; raccolta acque integrata alla struttura portante, assenza di canali e appendici di scolo;

controllo della luce e ventilazione naturale;

motore occultato nella struttura, nessuna movimentazione a vista, nessun rischio di manomissioni;

detrazione fiscale del 50%, con risparmio sui costi della pergola e della posa in opera;

non è necessaria alcuna concessione edilizia e non sono previste tasse.

LiveSiciliaPromotion – Pubbliredazionale