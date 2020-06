L'ex assessore e il consigliere di FI non sono indagati, sentiti come persone informate sui fatti

PALERMO – Saranno sentiti nei prossimi giorni come persone informate sui fatti l’ex vicesindaco di Palermo e assessore Emilio Arcuri e il consigliere comunale di Forza Italia Giulio Tantillo. Riceveranno un avviso di convocazione firmato dal procuratore aggiunto Sergio Demontis dai sostituti Giovanni Antoci e Andrea Fusco. Arcuri e Tantillo, che non sono indagati, dovranno spiegare l’iter amministrativo delle lottizzazioni finite sotto inchiesta, ma anche alcuni passaggi delle intercettazioni passaggi.

Tra gli indagati ci sono i funzionari comunali Giuseppe Monteleone e Mario Li Castri, che è stato per anni il braccio destro di Arcuri. Nel caso di Tantillo, invece, i due imprenditori finiti ai domiciliari raccontavano di avere interessato anche il consigliere dell’opposizione. Un altro degli indagati, l’architetto Fabio Seminerio, riferiva di una cena nel Natale 2018 in cui Li Castri gli avrebbe anticipato di avere parlato delle lottizzazioni con Tantillo e dell’esigenza di portare in aula al consiglio comunale le proposte di delibera. Da qui l’esigenza di sentire entrambi da parte della procura