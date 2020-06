Nascondeva un fumogeno

Il provvedimento del questore di Agrigento per un trentatreenne palermitano

AGRIGENTO – E’ stato trovato in possesso di un fumogeno che aveva tentato – ma invano – di occultare. Il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci ha firmato, a carico di P. S., 33 anni, di Palermo – il Daspo per 2 anni. Lo scorso 23 febbraio, allo stadio comunale “Liotta” di Licata (Ag), c’è stato l’incontro – per la serie D – di calcio fra l’Asd Licata e il Palermo. Durante le fasi di filtraggio nel settore ospiti, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un giovane che, alla vista degli agenti, avrebbe cercato di allontanarsi, mescolandosi ai numerosi tifosi del Palermo. Il giovane è stato identificato e controllato. Il provvedimento, firmato dal questore di Agrigento, è stato redatto dalla divisione Anticrimine – ufficio Misure di prevenzione personali della Questura. (ANSA).