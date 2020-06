PALERMO – Sarà un congresso unitario quello del Pd palermitano. Lo annuncia l’unico candidato alla segreteria provinciale rimasto in corsa, Rosario Filoramo. Anche se la minoranza orfiniana non semra affatto essere d’accordo.

“Sono contento di annunciare alla comunità democratica l’unitarietà del percorso congressuale della federazione di Palermo – dice Filoramo -. Ringrazio Antonino Bongiovanni per la generosità e il grande amore per il Partito con cui è riuscito a far convergere la propria mozione in una candidatura unitaria e per avere accettato la proposta, rivoltagli a nome di tutti gli esponenti della mia mozione, di presiedere l’Assemblea Provinciale del Partito Democratico”. Il congresso provinciale si svolgerà insieme a quello regionale i primi di aprile. In questi giorni di marzo, invece, si celebrano i congressi di circolo.

LEGGI ANCHE: Pd, ecco tutti i candidati

Rosario Filoramo, 56 anni, quattro volte consigliere comunale a Palermo, è stato capogruppo dei Ds e del Pd a Palazzo delle Aquile, dove ha trascorso quasi vent’anni, non ricandidandosi alle ultime comunali.

Ma a guastare la festa ci pensano gli orfiniani, Antonio Rubino interviene con un’uscita polemica che promette di dare battaglia: “Leggo che a Palermo si parla di candidature unitarie e devo specificare che l’unica unità che si è raggiunta è quella all’interno dell’area Zingaretti, vecchia e nuova, che ha solo messo in atto atti di bullismo politico per mano di Filoramo. Attenderemo la commissione per il congresso in programma per domani e successivamente esporremo la nostra posizione su questo congresso e i suoi protagonisti”.