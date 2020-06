‘Satira-choc’ sul virus

Un pizzaiolo tossisce e sputa mentre prepara una pizza, che diventa una ‘Pizza Corona’. La scenetta choc è lo spot dello storico programma satirico francese Groland Le Zapoi andato in onda il 29 febbraio su Canal+, in cui gli autori ironizzano sull’epidemia da Coronavirus in Italia. Il video è solo una parte di una serie di inserti che ‘attaccano’ diverse misure di contrasto al Covid-19, comprese quelle francesi, e ha già sollevato un polverone di polemiche da parte delle istituzioni italiane e d’oltralpe.

A gamba tesa sullo spot incriminato il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, che in un post su Facebook lo considera “di dubbio gusto e inaccettabile. Comprendo la satira e capisco tutto – aggiunge – ma prendersi gioco degli italiani in questo modo, con l’emergenza del Coronavirus che stiamo affrontando è profondamente irrispettoso. Come ministero degli Esteri abbiamo immediatamente attivato la nostra ambasciata a Parigi. Esigiamo rispetto, soprattutto in una situazione delicata come questa”. Per il ministro dell’agricoltura, Teresa Bellanova, il video è “vergognoso e raccapricciante. Pretendiamo delle scuse”, si legge sul suo profilo Twitter. L’Ansa riporta che anche l’Ambasciata di Francia in Italia “si dissocia totalmente dalla satira comparsa nella trasmissione di un canale televisivo privato francese che non corrisponde in alcun modo al sentimento delle autorità e del popolo francesi”.

A chiudere il cerchio sono arrivate anche le scuse dell’emittente per la ‘Pizza Corona’: “Canal+ si scusa con i nostri amici italiani per la trasmissione di una breve sequenza di pessimo gusto, soprattutto nel contesto attuale, facendo un riferimento caricaturale all’Italia in un programma satirico”, afferma un portavoce del gruppo televisivo francese, specificando che “questa sequenza è già stata rimossa da tutte le repliche e riproduzioni del canale”.