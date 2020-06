Palermo – “Dopo una dovuta riflessione e in armonia con le esigenze e le necessità di un nuovo governo da consegnare alla Città di Marsala, unitamente agli altri responsabili del movimento ‘Noi Marsalesi’, si è ritenuto di sostenere la candidatura a sindaco di Massimo Grillo. Infatti, sentite le opinioni e le valutazioni espresse dal tavolo civico, cui cortesemente sono stato invitato a partecipare, ho ritenuto che l’esperienza, la competenza e la maturità politica di Massimo Grillo rappresentano una garanzia per una svolta governativa e di buona amministrazione della nostra Città. Ovviamente, le dette qualità di Massimo Grillo saranno accompagnate da una squadra formata da giovani eccellenze e da valide figure professionali che possano rilanciare i comparti economici, sociali e culturali di Marsala”. A riferirlo è il deputato di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, Stefano Pellegrino in merito alla prossima competizione elettorale marsalese.

“Del resto – continua il Parlamentare – già oltre un anno fa ero convinto, come ancora oggi lo sono, che l’individuazione del candidato sindaco e la scelta dei programmi avrebbero dovuto oltrepassare il limite ristretto dei partiti e delle indicazioni provenienti da tavoli esterni al nostro territorio, così come già egregiamente rappresentato e condiviso dalla mia collega deputata, Eleonora Lo Curto”.

“Per tale motivo – conclude il presidente della Commissione regionale Affari Istituzionali – ho apprezzato la sensibilità mostrata dal tavolo dei moderati che, spinto dall’esigenza di garantire il miglior governo possibile ed avendo esclusivamente a cuore il bene della Città, ha esteso la partecipazione del progetto civico alle altre forze politiche che lo avessero voluto condividere. Ovviamente, conforta la presenza di Paolo Ruggeri al tavolo dei moderati e, comunque, civico. Quanto sopra fa ritenere ed auspicare che il progetto amministrativo di Grillo per la città di Marsala potrà contare sul sostegno utile ed opportuno del governo regionale”.